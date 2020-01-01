توخيل يشيد بسلوك نيمار ويفسر قيمة سرابيا

تعرف على تصريحات توخيل عقب لقاء مونبيليه

عبّر توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن حزنه من تصرف كيليان مبابي أمام مونبيليه بينما أشاد بسلوك نيمار دا سيلفا في تأجيل الاحتفال بعيد ميلاده.

مبابي عبّر عن غضبه من التغيير أمام مونبيليه.

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وقال توخيل في تصريحات عقب المباراة معلقًا على ما بدر من كيليان مبابي: "أنا المدرب والشخص الذي يحق له تحديد من يلعب أساسيًا ومن يأتي بديلًا، إنّه لاعب ذكي ويعرف ما يفعل".

وأوضح: "مبابي لا يرغب في الخروج، وهذا أمر طبيعي، فلا أحد يود ذلك. ولكننا فريق واحد ونستطيع التعامل مع هذه المواقف، أنا لست غاضبًا ولكني حزين لأن التصرف لم يكن ضروريًا وقد يؤثر على عقلية المجموعة".

وواصل: "تحدثت معه وشرحت له الموقف وانتهى الأمر، سوف أظل الشخص المسؤول عن التعامل مع المجموعة، فنحن لا نلعب تنس، وأهم شيء في كرة القدم احترام الجميع".

المدرب الألماني نفى اتخاذه أي قرار بشأن ما بدر من مبابي، مشيرًا إلى رغبته في النوم والاستيقاظ مبكرًا لأجل التدريبات الصباحية وبعدها سوف يتخذ القرار النهائي.

وحول عيد ميلاد نيمار، علّق توخيل: "الحفلات تمثل إلهاء للفريق وهذا أمر واضح، ودوري هو حماية اللاعبين لأنني أحبهم كثيرًا، ولا أرغب في التعامل مع الأمر بمنطق الأبيض والأسود بل أفضل نقاش كل قضية على حدة مع صاحبها".

واختتم: "ماورو إيكادري شارك كثيرًا في المباريات الأخيرة، وكنت أود إشراك استخدام لاعب أيسر لاستغلال أنصاف المساحات، وأراه قدم أداءً جيدًا للغاية".

جدير بالذكر أنّ باريس سان جيرمان عزز موقفه في صدارة الدوري الفرنسي بالفوز بخماسية نظيفة على مونبيليه.