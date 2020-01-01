توخيل يرحب بالتعاقد مع ميسي

هل يستمر توخيل نفسه في منصبه؟

علق مدرب باريس سان جيرمان على التقارير التي تحدثت عن رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة، وترشيحه للانضمام لصفوف بطل فرنسا الموسم المقبل.

وشغل مستقبل ميسي الإعلام الموسم الماضي بعد الحديث عن اتخاذه قراراً بالمغادرة، وترشيح عدة أندية، منها بي إس جي لتكون الوجهة المقبلة.

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وقال توخيل مع "بي تي" عقب خسارة نهائي دوري الأبطال: "هو مرحب به كثيراً! خسرنا عدة لاعبين هذا الموسم والآن كذلك تياجو وتشوبو موتينج".

وأضاف: "نحتاج لسوق انتقالات قوي لتكبير الفريق، الموسم سيكون صعباً بدون أي توقفات، سنحتاج لبناء تشكيل قوي، قررنا عدم الحديث عن الميركاتو خلال البطولة".

وأكمل الألماني: "سنجلس ونتحدث الأيام المقبلة، من المدرب الذي يقول لا لميسي، أعتقد سينهي مشواره في برشلونة، هو برشلونة".

وختم: "يجب علينا التحسن والبناء الموسم المقبل إذا أردنا الاستمرار في نفس المستوى، أظهرنا أننا نمتلك العقلية والمهارة للمنافسة على ذلك المستوى المرتفع".

وخسر بي إس جي أمام بايرن ميونخ بهدف نظيف، ليكتفى بتتويجاته المحلية لهذا الموسم الذي حصد فيه كل البطولات في فرنسا.