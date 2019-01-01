توخيل يحاول إقناع ديمبيلي بالانضمام لباريس سان جيرمان

هل يرحل ديمبيلي عن برشلونة وينضم لسان جيرمان؟

تواصل توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، مع الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة، لإقناعه بالانضمام لحديقة الأمراء.

برشلونة يرغب في التعاقد مع نيمار دا سيلفا من سان جيرمان وقد وافق على وضع ديمبيلي ضمن الصفقة.

وقالت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية إنّ توخيل تحدث مع ديمبيلي وحاول إقناعه بالعدول عن رأيه والرحيل عن برشلونة في الصيف.

وكل الفرنسي أول العائدين من العطلة مع مواطنه توديبو ليضمن إقناع المدرب إيرنستو فالفيردي بأحقيته اللعب أساسيًا.

جدير بالذكر أنّ برشلونة عرض فيليبي كوتينيو وإيفان راكيتيش بجانب 40 مليون يورو لضم نيمار ولكن سان جيرمان رفض مطالبًا 222 مليون يورو دفعة واحدة.

ديمبيلي سبق ولعب تحت قيادة توخيل في بروسيا دورتموند قبل الرحيل في صيف 2017 مقابل 105 مليون يورو.