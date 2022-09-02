توخيل يتحدث عن "شجاعة أوباميانج" و"استعداده لكتابة تاريخه الخاص"

المدرب الألماني متحمس لصفقته الجديدة

يرى توماس توخيل مدرب فريق تشيلسي أن مهاجمه الجديد بيير إيميريك أوباميانج المنتقل إليه من صفوف برشلونة "شجاع بما فيه الكفاية" ليرتدي القميص رقم 9.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء فريقه تشيلسي ضد وست هام في الدوري الإتجليزي: "كانت شجاعة بالنسبة له أن يأخذ القميص رقم 9".

حق أوباميانج.. وواجبه!

وأكد الألماني أن "علينا أن نبرهن له أننا نقدر ذلك، أن نجد مكانه الأفضل ونوفر له الدعم الكافي، وعليه هو أن ينهي هجماتنا، يعجبني أنه ليس خائفًا من الماضي ومما يحمله هذا الرقم، أعتقد أنه قادر على كتابة تاريخه الخاص".

وأضاف توخيل: "أوبا (أوباميانج) سعيد بالتحدي ولذلك إذا حصل على القميص رقم 9 فهذا معناه أنه يريد إظهار شيء للأشخاص في لندن هو أنه أفضل مما يظنون، أفضل على كل المستويات".

مزايا الجابوني

توخيل الذي درب أوباميانج من قبل في نادي بوروسيا دورتموند الألمني، قال إنه لا يشك أبدًا في مستوى لاعبه الجابوني.

وقال عن ذلك: "إنه يسجل الأهداف ويمنحها ويملك السرعة والأداء البدني العالي حين تكون الكرة في غير حوزتنا، إنه يملك العديد من المزايا التي ستضيف الكثير للمجموعة بلا شك" مؤكدًا أنه "لم يستطع التدرب إثر إصابة على مستوى الفك تعرض لها أثناء عملية السطو على منزله في برشلونة".