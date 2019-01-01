توخيل: نيمار لن يرحل قبل ضم باريس للبديل

توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان يؤكد أنه لن يفرط في خدمات نيمار دا سيلفا دون قدوم بديل مناسب له.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان أن فريقه لن يفرط في خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا سوى بقدوم بديل مناسب.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها عقب تعرض فريقه للهزيمة من رين ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي، وأعرب خلالها عن غضبه من النتيجة.

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وقال توخيل: "سجلنا الهدف الأول وتحكمنا بالمباراة ورغم ذلك قمنا بالعديد من الأخطاء، كان يجب أن نحسم اللقاء بعد الهدف الأول لكننا لن نتمكن من ذلك".

وأضاف: "استقبلنا هدفًا في حالة مدافعين أمام مدافع وحيد، لو كان كل من ماركينيوس وتياجو سيلفا في حالتهما الطبيعية لما كان ذلك الهدف لجاء من الأساس".

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وأكمل عن نيمار: "لقد تغيب عن ثلاث مباريات حتى الآن وكل الأسئلة تدور حوله، لكن تلك ليست مشكلة، أقول لكم أنه لن يرحل دون قدوم البديل، هذا غير ممكن، الأمر واضح، لو بقى معنا سنفوز بلاعب رائع".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد تعرض لخسارته الأولى في الدوري الفرنسي خلال مباراة الجولة الثانية بالأمس أمام رين بهدفين مقابل هدف وحيد.