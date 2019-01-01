توخيل: نيمار يكره الخسارة، ويوفنتوس لم يفز بالأبطال منذ 23 عامًا

المدير الفني لباريس سان جيرمان يدعم نجمه البرازيلي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تلقى نيمار دعمًا واضحًا من مدربه في باريس سان جسرمان "توماس توخيل" بعد انخراطه في مشكلة مع أحد الجماهير وإمكانية تعرضه للإيقاف لـ8 مباريات في الدوري الفرنسي.

وكان نيمار قد صُدم مع فريقه بخسارة كأس فرنسا بالسقوط أمام رين بركلات الجزاء الترجيحية عقب نهاية اللقاء بالتعادل 2-2، وهو الأول الذي يبدأه البرازيلي بعد عودته من الإصابة التي أبعدته منذ يناير الماضي.

ودخل اللاعب عقب المباراة في مشكلة مع أحد الجماهير، واعتذر بعدها عبر أنستجرام بقوله "هل تصرفت بشكل خاطئ؟ نعم، ولكن لا أحد يستطيع البقاء دون مبالٍ".

المدرب علق على الأمر قائلًا "أعلم ما يقصده نيمار، هو شيء علينا التحدث عنه في الغرف المغلقة فقط لا في الخارج. هناك لاعبون يُحبون الفوز ولاعبون يكرهون الخسارة. الجميع يُحب الفوز لكن الأمر يتطلب أكثر لتكره الخسارة".

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"نيمار لعب 120 دقيقة وقد أدهشني بأدائه. سجل وقدم تمريرة حاسمة وأحرز ركلة الجزاء الترجيحية الخامسة، وقد كان خلف جُل هجماتنا الخطيرة في المباراة".

وعن الموسم الصعب الذي انتهى بتتويج الفريق بلقب الليج وان فقط وخسارته الكأس ودوري أبطال أوروبا، قال توخيل "نستهدف الفوز بكل شيء في باريس سان جيرمان، بما في ذلك دوري الأبطال، لكن علينا الحذر، فريق مثل يوفنتوس لم يفز به منذ 23 عامًا".

"علينا التحدث في غرفة الملابس والنمو والتحسن، لكن علينا أن نفعل هذا بيننا، لا يمكننا أن نتحدث في الخارج ونتبنى وجهات نظر مختلفة، علينا أن نفعل هذا في غرف الملابس".

يُذكر أن هذا هو الموسم الأول لتوخيل مع باريس سان جيرمان، وقد كان موسمًا واعدًا جدًا حتى الخسارة الصادمة أمام مانشستر يونايتد في حديقة الأمراء 3-1 والخروج من دوري أبطال أوروبا رغم الفوز ذهابًا في مانشستر 2-0.