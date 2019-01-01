توخيل يكشف مستقبل نيمار

تعرف على تصريحات توخيل حول مستقبل نيمار

كشف توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، موقف نيمار دا سيلفا، لاعب الفريق، من الرحيل بعد إشراكه بديلًا أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد كاد أن يخرج منتصرًا أمام سان جيرمان إلا أنّ كيليان مبابي وبابلو سرابيا سجلا هدفين لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

وقال توخيل في تصريحات عقب اللقاء: "لست قلقًا مما يحدث مع نيمار. لا أعتقد أننا سوف نخسر اللاعب".

وتابع: "لديّ علاقة قوية للغاية مع نيمار، وتحدث معه وأخبرته أنّ الأفضل له في اللقاء أن يشارك من الشوط الثاني. لقد فعلت الأمر ذاته مع مبابي أمام جلطة سراي".

المدرب الألماني أوضح أنّ نيمار غاب عن المباريات نحو 6 أسابيع ولم يشارك سوى مرة واحدة قبل مواجهة ريال مدريد لذلك لم يرغب في المخاطرة به.

وأوضح: "لقد غاب لفترة طويلة وأي قرار نتخذه يكون فقط لأجل التأكد من سلامة اللاعب وعدم التسبب في تجدد الإصابة مرة أخرى".

واختتم: "ريال مدريد كان الطرف الأفضل، ولم نلعب بطريقة سلسلة كما لم نمتلك الثقة التي تحلى بها أصحاب الأرض. الأهم أننا وصلنا لثمن نهائي البطولة".

جدير بالذكر أنّ تقارير صحفية أشارت إلى أنّ ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، طلب من نيمار العودة إلى النادي الكتالوني ليكون خليفته وخاصة وأنّ البرغوث قد يغادر النادي بعد انتهاء عقده في 2021.