توخيل: ننتظر عودة نيمار بفارغ الصبر وأكتب إليه كثيرًا

توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان يؤكد أن فريقه ينتظر عودة النجم البرازيلي نيمار للمشاركة من جديد بعد الإصابة الأخيرة التي لحقت به.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان على انتظاره لعودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا للعودة من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني للفريق العاصمي وأكد فيها أنه على تواصل مستمر مع نيمار ويكتب له كثيرًا في الفترة الأخيرة.

وقال توخيل: "عندما يكون في ملعب التدريبات أقوم باحتضانه وعندما لا يكون متواجد معنا بسبب الإصابة أو أي سبب آخر أكتب له ما أريد قوله".

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وأضاف: "أحب أن أبقى على تواصل معه، وأن أظهر له أننا لا نزال نؤمن، وأننا ننتظر عودته، وأظهر له أنني حزين لأنه غير متواجد في تحضيرنا للمباريات المقبلة".

وأكمل: "عندما يكون متواجدًا نتحدث كثيرًا ونمرح، ونحب أن نبقى على تواصل مع الجميع لكن لا يمكننا خسارة التواصل مع نيمار تحديدًا".

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واختتم تصريحاته: "في الوقت الحالي كل تركيزنا على عملية إعادة التأهيل وعلى الأطباء والمؤهلين البدنيين، فهم يستحقون الإشادة لأنهم أوشكوا على إعادته للملاعب قريبًا".