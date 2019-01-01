توخيل: نفكر في مواجهة مانشستر يونايتد لكن بوردو أهم حاليًا

المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان يؤكد أنه يهتم بكل المباريات قبل مباراته أمام بوردو التي تسبق مواجهة مانشستر يونايتد.

أكد المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان على صعوبة مباراة فريقه المقبلة أمام بوردو في الدوري الفرنسي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدرب خلال المؤتمر الخاص بالمباراة وأكد خلالها أنه يصب كل تركيزه في الوقت الحالي على مباراة بوردو.

وقال توخيل: "كل المباريات مهمة بالنسبة لنا لكن علينا أن نحمي لاعبينا ونمنحهم بعض الراحة، غدًا سنلعب أمام جماهيرنا وفي أرضنا، ويمكن لكلاً من كورزاوا وفيراتي أن يشاركان".

وأضاف: "لا أعلم بعد التشكيلة التي ستبدأ مواجهة فريقي أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، لكننا سنرى إذا ما كان يمكن لفيراتي أن يشارك ضد بوردو".

وأكمل: "بكل تأكيد نفكر في مباراة مانشستر يونايتد لكن يجب أن نضع كل تركيزنا حاليَا على مواجهة بوردو، الفريق يعرف كيف يتعامل مع تلك الأمور".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة مانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا في الأسبوع المقبل.



