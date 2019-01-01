توخيل: نستحق ثلاثية ريال مدريد وهذا اللاعب صنع الفارق

المدرب الألماني مُنتشي بالفوز الباريسي الأول على ريال مدريد

ظهرت كل علامات الفرحة والسعادة على وجه مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل، بعد الفوز العريض الذي تحقق مساء الأربعاء على حساب ريال مدريد بثلاثية نظيفة.

وفي حديثه مع شبكة (be IN) الرياضية، قال المدرب الألماني "سعيد جدًا بالمجهود الكبير الذي بذله فريقي، كان مستوى جماعي ونتيجة جماعية، لم نتوقف أبدًا عن العمل، فعلنا كل شيء عندما كانت الكرة في حوزتنا أو عندما كنا نحاول استرجاعها. واستحوذنا على الكرة في معظم مجريات المباراة، وهذا شيء جيد".

وأضاف "بكل بساطة أنا سعيد جدًا لأن الفوز مستحق وهذا انتصار دون قبول أية أهداف. اللاعبون كانوا في أفضل حالاتهم، أظن أننا شاهدنا قوة وشخصية اللاعب أدريسا جاي، بالتأكيد لاعب يلعب من أجل المجموعة، ليس أنانيًا بالمرة، يركض طوال المباراة، يقاتل من أجل كل كرة".

وختم "كما أنه –جاي- قوي جدًا على الصعيد الجسدي واسترجاع، وفعل هذا أمام فريق اسمه ريال مدريد، وهذا شيء مهم جدًا، بوجه عام، ثلاثي الوسط قدم مباراة جيدة، وإدريسا كان استثنائيًا، دي ماريا. كان حاسمًا ونجح في تحمل المسؤولية في غياب نيمار وكافاني ومبابي".

الكرة تسكن الشباك🥅

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لقطات أصبحت مُعتادة في مباريات ريال مدريد ! 🤷‍♂️#أوروبا_مع_جول #باريس_ريال_مدريد pic.twitter.com/vLHSao1UBb — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 18, 2019

بهذه النتيجة، يكون باريس سان جيرمان قد تصدر المجموعة الأولى، برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطتين عن جالطة سراي وكلوب بروج، بعد تعادلهما بدون أهداف في بداية السهرة، بينما يقبع الريال في المركز الأخير بلا نقاط.