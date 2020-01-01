توخيل: مواجهة الأحد ستكون اللحظة الأصعب في مسيرتي

النادي الفرنسي في انتظار الطرف الآخر في نهائي الأبطال

حالة من السعادة يعيشها توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان، بعد التغلب على نظيره الألماني لايبزيج، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

باريس تفوق بثلاثية نظيفة سجلها كل من ماركينيوس وأنخيل دي ماريا وخوان بيرنات، ليتأهل إلى نهائي الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.

وقال المدرب الألماني:"شعور لا يصدق، جئنا إلى هنا من أجل الوصول للنهائي وفعلنا ذلك، الفريق أظهر قدرات مميزة جداً وأظهرنا الكثير من التعطش للفوز".

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وأضاف:"هل أشعر بالراحة؟ كنت في غاية التوتر بسبب الضغوط الكبيرة التي تعرضنا لها، لكن الأمور أفضل الآن، لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين يمكنها التعامل مع الضغط".

وتابع:"خطتنا هي مواصلة اللعب بنفس الطريقة والتحكم في المساحات، واستغلال سرعة دي ماريا ومبابي وجميع اللاعبين الكبار بالفريق".

وأما عن النهائي:"ربما بايرن ميونخ هو الطرف المفضل للعبور أمام ليون، ولكني سأستمتع بمشاهدة مباراة الغد، في انتظار التحدي الأصعب لي في مسيرتي الأحد القادم".

ومن جانبه قال تياجو سيلفا قائد الفريق:"الأمور لم تكن سهلة، لقد استحقينا الوصول للنهائي، أشعر بالفخر بكل اللاعبين في الفريق، عشنا لحظات تاريخية ولكن أمامنا التحدي الأكبر الأحد القادم".

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وبخصوص مستقبله:"أريد إنهاء مسيرتي هنا في باريس، لذلك أشعر بهدوء كبير فيما يخص مسيري مع النادي".

يذكر أن باريس ينتظر الفائز من مواجهة بايرن ميونخ مع ليون مساء الأربعاء، لتحديد الطرف الآخر المتأهل لنهائي الأبطال يوم الأحد المقبل في مدينة لشبونة البرتغالية.