توخيل: مبابي؟ ما زال بحاجة إلى بعض الوقت

أبرز ما قاله توماس توخيل قبل مباراة باريس سان جيرمان وأنجيه

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قال توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان إن النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي ما زال يحتاج المزيد من الوقت من أجل التعافي من إصابته بشكل كامل واستعادة جاهزيته من أجل المشاركة من جديد.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده توماس توخيل قبل المواجهة بين باريس سان جيرمان وأنجيه ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

ويحتل باريس سان جيرمان الصدارة برصيد 18 نقطة، بينما يحتل أنجيه الوصافة برصيد 16 نقطة، أي بفارق نقطتين فقط عن المتصدر، ما سيجعل الفوز هامًا بالنسبة له لأنه سيعطيه الصدارة في حال تحقق.

وحول ذلك، أكد توماس توخيل على صعوبة المباراة مستشهدًا بالنتائج والمباريات القوية التي قدمها خلال ما مضى من الموسم الحالي حتى الآن في 8 أسابيع كاملة وصل فيها إلى المركز الثاني على سلم الترتيب.

وأضاف: "نحن مستعدون للمباراة بغض النظر عن الأسماء المتاحة من أجل اللعب، بالنسبة لحالة المصابين الأمور تسير بشكل جيد في اتجاه التعافي والعودة للمشاركة من جديد"

وتابع: "عودة كيمبيبي؟ أنا سعيد للغاية بوجوده مع الفريق، لقد عمل بجد في الأسابيع الماضية، وسعيد بوصوله إلى هذا المستوى الذي يتطور يومًا عن يوم"

وأردف: "مبابي ما زال يحتاج إلى بعض الوقت من أجل التعافي تمامًا واستعادة القدرة على المشاركة، نحن بالطبع نحتاجه أن يعود اليوم قبل الغد، ولكننا لن نخاطر به وهو غير جاهز"

وحول إيكاردي قال: "بالنسبة لي هو لاعب كبير وحاسم بشكل دائم كما كان حاسمًا في اسطنبول أمام جالطة سراي، ولكنه آخر الواصلين إلى الفريق ويحتاج إلى بعض الوقت من أجل التكيف والوصول إلى أفضل مستوياته"

وبخصوص كافاني قال: "لا أعرف، لقد تدرب أمس الخميس بشكل جيد وقام بالقليل من التدريبات بعد مباراة بوردو الأخيرة، خلال هذا الأسبوع لم يكن لديه أية آلام، ولكنني أفضل انتظار التدريب الأخير اليوم من أجل تحديد مشاركته من عدمها"

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يذكر أن باريس سان جيرمان قد نجح في الفوز على جالطة سراي التركي في منتصف الأسبوع بهدف للا شيء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) October 4, 2019