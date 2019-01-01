توخيل: لم أحدث ثورة هنا في باريس وأحب روح الفريق

توماس توخيل يتحدث عن روح باريس سان جيرمان وإعجابه بمبابي وبقية الرفاق

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدرب الألماني توماس توخيل عن سعادته بباريس سان جيرمان والروح التي يقدمها اللاعبون من أجل تحقيق الفوز في الفترة الأخيرة.

وكان باريس سان جيرمان قد حقق انتصارًا هامًا على حساب نيمس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي.

وسجل نكولو هدفين وكيليان مبابي هدفًا، ليستمر باريس سان جيرمان في اعتلاء الصدارة بفارق كبير عن بقية أندية الدوري.

لدينا سؤال بسيط لكم ✋

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ فبراير ٢٠١٩

وعقب المباراة قال توماس توخيل إنه سعيد بالمردود الذي يقدمه اللاعبون في الفترة الأخيرة على مستوى الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وحول إذا ما كان قد قاد ثورة حقيقية في باريس قال: "لا أعتقد أن ما قمنا به في الأشهر الماضية ممكن أن يتم تسميته كذلك، ولا يهم ماذا سيسمى من الأساس"

وأضاف: "الأهم هو أن اللاعبين يقدموا أفضل ما لديهم وفي كل مباراة نشاهد تطورًا عن تلك التي كانت قبلها، هذا هو أهم شيء في هذه الفترة من الموسم"

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يذكر أن باريس سان جيرمان كان قد حقق انتصارًا هامًا على مانشستر يونايتد منذ أسبوعين في ذهاب دور الستو عشر لدوري أبطال أوروبا.