توخيل: لا جديد، نيمار لا يزال معنا

مدرب باريس سان جيرمان يرحب بالصفقة الجديدة ويُحبط النجم البرازيلي

يستعد فريق باريس سان جيرمان للموسم الجديد تحت قيادة مدربه توماس توخيل والذي فاز مع العملاق الباريسي ببطولة الدوري الموسم الماضي ولكنه فشل مجددًا في دوري أبطال أوروبا.

وقد علق المدرب الألماني على الصفقة الأخيرة التي قام بها النادي الفرنسي وهو اللاعب إدريس جايا القادم من إيفرتون الإنجليزي، كما تحدث أيضًا عن نجم الفريق نيمار دا سيلفا الذي تدور حوله الكثير من الشائعات بالميركاتو الحالي.

قال توخيل: "أنا سعيد للغاية بوصول جايا إلى الفريق، الأمر ليس بالسر، كنا نحاول ضمه في الشتاء الماضي ولكن لم تنجح الأمور، تواجده سيضيف للفريق بكل تأكيد".

وبالحديث عن نيمار وعدم مشاركته في المباريات التحضيرية للفريق قال: "لا نريد المجازفة في هذا الأمر، نيمار كان عليه التدرب منفردًا حتى يتعافى تمامًا من الإصابات التي تعرض لها مؤخرًا، هو لم يشارك في كوبا أميركا ويجب ألا نتسرع في عودته، سيشارك في التدريبات الجماعية القادمة مع الفريق".

مستوى مختلف تمامًا من الدقة يأتيكم برعاية صفقة أتلتيكو مدريد الرابحة 🔴⚪️

جواو فليكس 🔝✨ pic.twitter.com/lOJcKHo47P — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 31, 2019

وحول مستقبله قال: "لا يوجد شيء جديد حول مستقبل نيمار، بالنسبة لي هو لاعب في فريقي ويخوض معنا التدريبات ويتواجد مع الفريق، إذا كان هناك شيء آخر فهو بين اللاعب وإدارة النادي".

يذكر أن الكثير من الشائعات قد انتشرت مؤخرًا حول رغبة نيمار في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان وإمكانية عودته إلى برشلونة الإسباني أو الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي.