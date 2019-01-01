توخيل: لا أنام جيداً بسبب الانتقالات الشتوية

توخيل يريد دعم صفوف باريس سان جيرمان في يناير

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تمنى توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، أن ينجح فريقه في تأمين التعاقد مع لاعب جديد أثناء انتقالات يناير حتى يستعيد هدوئه.

وارتبط بي إس جي بالتعاقد مع ألان، متوسط ميدان نابولي، في ظل رغبة الفريق بتدعيم خط وسطه الذي يعاني من نقص عددي.

وقال توخيل للمراسلين بعد مباراة أميين: "أنتيرو والرئيس قالوا إنني سأحصل على لاعب جديد وأثق بهم، ولكن في نفس الوقت أنا خائف". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأضاف: "أعرف صعوبة انتقالات الشتاء، أتمنى وصول لاعب جديد، ولكن عندما يصل سأتمكن من النوم جيداً".

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👈 هناك مفارقة لطيفة وهي أن لاعب يوفنتوس الشاب مويس كين سجّل في مسيرته مع السيدة العجوز هدفين وكليهما كانا أمام بولونيا في ملعبهم 😆 أحدهما كان في الدوري والآخر كان اليوم في الكأس pic.twitter.com/iBiOsOS6Wt — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 12, 2019

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وحول توخيل حديثه إلى المباراة: "كانت الرد الأفضل بعد الأمور الغريبة في جانجان، لعبنا بجودة كبيرة على الصعيد الذهني".

وختم: "بدأنا بقوة ثم تراجعنا ولكن تبديل ألفيش ودراكسلر حسّن الوضع، أحياناً نعاني للفوز، ويكون من الصعب إيجاد حافز، ومباراة جانجان استثناء".

وكان بي إس جي انتصر بثلاثية نظيفة على أميين مساء السبت بالدوري الفرنسي، ليعوض توديعه كأس الرابطة على يد جانجان منتصف الأسبوع.