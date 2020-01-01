توخيل: فرطنا في فوز تاريخي أمام موناكو

توخيل مدح لاعبيه بعد الفوز العريض

قال الألماني توماس توخيل مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إنه سعيد للغاية للفوز اليوم على موناكو اليوم.

باريس كان قد انتصر اليوم على موناكو برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في الجولة 15 من الدوري الفرنسي.

سان جيرمان يستعيد توازنه ويقهر موناكو بالرباعية

وقال في تصريحات لشبكة "كانال بلس" عقب المباراة: "لقد كنا أفضل عندما نخسر الكرة اليوم، من مباراة الأحد الماضي أمام نفس الفريق".

وأضاف: "كان يمكننا تسجيل أهداف أكثر وتحقيق نتيجة أكبر وندخل التاريخ في مباراة كبيرة مثل هذه وخلق أكبر عدد من الفرص لكننا في نهاية الأمر فزنا بنتيجة جيدة للغاية، وهذا أمر رائع، وثلاث نقاط ثمينة".

وعن سر التغير في المستوى بين مباراة يوم الأحد واليوم شدد على أن التفاصيل تغيرت، الفريق ركز اليوم على تقليل المساحات واللعب كبنية واحدة في الهجوم والدفاع ونجحنا في هذا الأمر.

وبرر الألماني لمهاجمه الأرجنتيني القادم من إنتر على سبيل الإعارة ماورو إيكاردي عدم تسجيل الأهداف بأنه يبذل مجهود كبير في عدم الدفاع والاستحواذ لفريقه وواثق من عودته للتسجيل قريباً.

يذكر أن باريس سان جيرمان يحتل صدارة الدوري الفرنسي برصيد 49 نقطة بفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثاني مارسيليا الفرنسي.