توخيل عن ملاكمة كونتي: لا أملك عضلات!

توخيل سعيد لأنه لم يتعرض لمشكلة عضلية بعد ركضه في الاحتفال

كشف توماس توخيل مدرب فريق تشيلسي عن تعجبه من اختيار أحد رجال المراهنات له كشخص مفضل في حال مواجهة أنطونيو كونتي في مباراة ملاكمة.

ويأتي هذا الاختيار على خلفية الأحداث التي حدثت في ملعب ستامفورد بريدج في لقاء ديربي لندن الذي انتهى بالتعادل 2-2 بين تشيلسي وتوتنهام.

وتحدث المدرب الألماني عبر قناة "سكاي" حينما علم بتفضيل أحد الأفراد له ضد كونتي، حيث أوضح أنه لا يمتلك العضلات التي تجعله ينتصر.

ماذا حدث في السابق؟

نشب الخلاف بين توخيل وكونتي بعد أن سجل توتنهام هدف التعادل الأول بعد تسديدة قوية من هويبرج، حيث توجه الإيطالي ناحية دكة تشيلسي وهو يحتفل بصورة قوية كعادته.

الأمر الذي استفز توخيل الذي ارتطم به جسديًا في تلك اللقطة، ولم تتوقف الأمور عند ذلك، فبعد أن سجل البلوز هدفهم الثاني اندفع الألماني في الركض واحتفل بصورة مثيرة.

وبعد انتهاء المباراة توجه كلا المدربين لإلقاء التحية لبعضهم البعض قبل المغادرة إلى غرفة خلع الملابس، لكن الأمور اشتعلت حينها عندما لم ينظر كونتي إلى توخيل وهو يبادله التحية، الأمر الذي جعل الألماني يشتبك معه مجددًا.

وفي المؤتمر الصحفي بعد اللقاء أشار توخيل إلى قوة عضلاته، فيما نشر كونتي رسالة عبر إنستجرام يهدد فيها الإيطالي المدرب توخيل.

ماذا قال توخيل؟

عندما علم توخيل أنه تم اختياره كمفضل في مواجهة كونتي في مباراة ملاكمة قال: "لقد جعلوني المرشح المفضل؟ أنا مندهش، ليس لدي عضلات!".

وعندما سئل عن إظهار عضلاته في المؤتمر الصحفي أوضح: "أنا قمت بالعكس، يسألني الناس لماذا أنت وقح؟ وقلت أنا لا أستطيع لأن ليس لدي عضلات، وجاء الأمر بصورة معاكسة تمامًا".

وعن ركضه بعد هدف فريقه الثاني اختتم: "أنا سعيد أنني لم أحصل على إصابة عضلية من هذه الانطلاقة، وعندما كنت أركض سألت نفسي: ماذا تفعل لا يزال الكثير إنه ليس هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة؟".