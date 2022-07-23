توخيل عن انتقال نجمه لبرشلونة: لن أحقق رغباته على حساب تشيلسي!

قائد البلوز قد يستمر لفترة أطول

كشف توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي، عن شعوره بالتردد تجاه الموافقة على رحيل مدافع الفريق وقائده سيزار أثبيليكويتا إلى برشلونة.

المدافع المخضرم كان صريحًا بخصوص رغبته في الرحيل عن ستامفورد بريدج هذا الصيف، وسط اهتمام مكثف من برشلونة للحصول على خدماته.

ورغم تعاقد البلوز مع السنغالي كاليدو كوليبالي، والتوقعات حول مساهمة ذلك في رحيل أثبيليكويتا، إلا أن توخيل قد يمنع الإسباني من العودة لبلاده.

ماذا قال توخيل؟

المدرب الألماني قال قبل مواجهة آرسنال الودية مساء اليوم السبت:"إنه سؤال صعب، لست متأكدًا مما إذا كنت سأعطي أثبيليكويتا ما يريده وهو الرحيل، في بعض الأحيان الأمر يعتمد على ما نريده نحن".

وأضاف:"لقد أجريت مقارنة للتو بينه وكاليدو كوليبالي الذي قاتلنا من أجل ضمه من نابولي، وهو لاعب دولي وربما في نفس عمر أثبيليكويتا، وأراهما في نفس المستوى، ربما برشلونة لا يرونه بنفس الطريقة".

BREAKING: Thomas Tuchel puts Raheem Sterling up for sale just one week after signing for Chelsea 😂🏓



pic.twitter.com/Z1MscLgj7p — Midnite Football (@MidniteFtbl) July 22, 2022

وتابع:"نحن لا نفكر في الأندية الأخرى، نركز على فريقنا فقط وعلى ما نحتاجه، دوري كمدرب لتشيلسي هو فعل الأفضل للنادي وليس فقط منح اللاعب ما يريده، ربما هو لن يحب ذلك لكن عليه تفهمه".

وأوضح:"ربما أشعر بالغضب من برشلونة ولكني أفعل الأفضل لتشيلسي، وأتفهم مدى صعوبة الأمر على اللاعب لأنهم يحاولون ضمه منذ فترة طويلة".

هل يرحل أثبيليكويتا إلى برشلونة؟

رغم التقارير الأخيرة التي أكدت أن تشيلسي قد يدعه يرحل إلى برشلونة، إلا أن تصريحات توخيل قد تشير إلى تراجع النادي الإنجليزي عن هذه الفكرة.

ومن غير المتوقع أن يوافق النادي اللندني بقيادة مالكه الجديد تود بولي على العروض المنخفضة التي يعرضها برشلونة لضم أحد أهم اللاعبين بصفوف الفريق.

وهو ما يهدد الصفقة بالانهيار إلا إذا قرر برشلونة رفع عرضه للتعاقد مع الدولي الإسباني بدرجة لا يمكن لتشيلسي رفضها، حيث سبق أن عرض ما يصل من 4 إلى 5 ملايين يورو ويبدو أن هذا الرقم ليس كافيًا لإغراء البلوز للتخلي عن قائدهم.