توخيل: علاقة نيمار مع الجمهور تتحسن

تعرف على تصريحات توخيل حول أزمة نيمار وجمهور باريس سان جيرمان

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، أنّ العلاقة بين نيمار دا سيلفا وجمهور النادي في تحسن كبير بعد الخلاف الأخير.

جمهور باريس سان جيرمان انتقد نيمار لمحاولاته المستمرة في الصيف للعودة إلى برشلونة.

وقال توخيل في تصريحات صحفية: "بالنسبة لنيمار أعتقد أنّ الأمور أصبحت أفضل وأسهل ولا توجد نفس المشاكل السابقة".

وتابع: "قلت من قبل إن الأمر يعود لنا وللاعب وقدرته على تقديم الأفضل وأن يكون أكثر فعالية داخل الملعب ولا يحتاج للحديث لإرضاء الجمهور".

المدرب الألماني أكد أنّ ما قدمه نيمار في لقاء أنجييه سواء بمرواغاته أو بتسجيل الهدف الرابع يبرز إمكانيات اللاعب.

واختتم: "كيليان مبابي لم يشارك في اللقاء تحسبًا لتجدد الإصابة خاصة بعد شعوره بالانزعاجات وسوف أجلس مع ليوناردو، المدير الرياضي، ونتواصل مع المنتخب الفرنسي لنرى أفضل طريقة لضمان سلامة اللاعب".

جدير بالذكر أنّ مبابي عاد حديثًا من الإصابة ويتواجد في قائمة منتخب فرنسا للتصفيات المؤهلة لأمم أوروبا.