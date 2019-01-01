توخيل: سعيد ولكني محبط.. وهذا هو دور مبابي

المدرب الألماني يقود فريقه لانتصار جديد على بوردو..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان سعادته بأداء فريقه في المباراة التي انتهت بفوزه على بوردو ضمن منافسات الأسبوع الثامن للدوري الفرنسي.

وقال توخيل عقب المباراة:"كيليان مبابي غير كل شيء؟ لا، لأنه كان لدينا 3 فرص حاسمة ولكننا لم نسجل منهم".

وأضاف:"لدينا سرعته وجودته وشخصيته، لقد سيطرنا طوال المباراة وكان لدينا الكثير من الفرص، لقد كانت أفضل مباراة لنا خارج الديار".

وأوضح:"أنا سعيد للغاية، ولكني محبط بعض الشيء من تسجيلنا لهدف واحد فقط وأن المباراة لم تحسم حتى نهايتها".

وتابع:"الفرق لم تعد تحمل نفس الانطباع القوي عن باريس ولكن إذا لعبنا كما لعبنا اليوم وكمل لعبنا ضد ريال مدريد أو ضد ليون، ستعود الأمور إلى طبيعتها".

واختتم:"بوردو لم يفعل شيئاً سوى الدفاع بسببنا، كان لدينا الكثير من الطاقة ودافعنا معاً أيضاً. لست واثقاً ما إذا كان مبابي سيبدأ ضد جالاتاسراي، سنرى بشأن ذلك".

وكان مبابي العائد مؤخراً من الإصابة قد حل بديلاً في الدقيقة 60 ليصنع هدف المباراة الوحيد إلى البرازيلي نيمار.