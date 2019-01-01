توخيل ردًا على سخرية بواش: أتفهم ذلك لأننا أقوياء

المدرب الألماني يتكفل بحق الرد على نظيره البرتغالي

تفاعل المدير الفني لباريس سان جيرمان توماس توخيل، مع التصريحات الساخرة التي أطلقها نظيره في مارسيليا أندريه فيلاش بواش قبل كلاسيكو الأحد المقرر له على ملعب "حديقة الأمراء" في الدوري الفرنسي.

ومن باب السخرية، دعا المدرب البرتغالي منافسه العاصمي للبحث عن دوري آخر للمنافسة فيه، في ظل انعدام المنافسة والتوازن بينه وبين كل خصومه بدون استثناء، لافتًا إلى أنه لا توجد مقارنة بين أمراء الجنوب وبين العملاق الباريسي، بسبب قدرته الشرائية غير المحدودة.

وردًا على هذه التصريحات قال المدرب الألماني في حديثه مع الصحفيين "ربما لو كنت المدير الفني لمارسيليا لقلت نفس الشيء، وأنا أتفهم ذلك لأننا في فترة جيدة في باريس سان جيرمان، ونحن أقوياء وفزنا بالكثير من الألقاب في السنوات الأخيرة".

وأضاف "لكن بالنسبة لهذه المباراة (الكلاسيكو)، فأعتقد أنها مختلفة عن باقي مباريات الدوري، وبحن لسنا خائفين من مارسيليا، كل ما في الأمر أننا نتوقع أجواء خاصة، كما لو أننا سنخوض مباراة في دوري أبطال أوروبا أو نهائي الكأس".

تجدر الإشارة إلى أن باريس سان جيرمان سيلعب المباراة وهو في صدارة الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه نانت، فيما يقبع الفريق الجنوبي في المرتبة السابعة برصيد 16 نقطة في أول 10 جولات.