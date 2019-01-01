توخيل: لم أطلب عودة رابيو، وليس غاضبًا من الميركاتو

المدرب الألماني يتحدث عن سوق انتقالات فريقه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نفى توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان طلبه عودة أدريان رابيو للعب مع الفريق، بعدما كان قد جُمد بواسطة الإدارة لرفضه تجديد عقده وإعلانه الرحيل نهاية الموسم.

وأوضح المدرب الألماني أن الموقف لم يتغير تجاه رابيو، مضيفًا "لم أطلب عودة رابيو، الوضع كما هو منذ نوفمبر. النادي طلب تجميد اللاعب وإبعاده عن اللعب، وأنا تفهمت القرار وتقبلته".

وأبدى توخيل رضاه عن سوق الانتقالات الشتوي، بقوله "لست غاضبًا من تحركات النادي في سوق الانتقالات، فالميركاتو الشتوي دومًا ما يكون معقدًا لأن لا أحد يقبل التخلي عن لاعبيه خلال الموسم. الفرص التاحة في تلك الفترة من الموسم تكون قليلة ودعم الفريق خلال الشتاء صعب".

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"أنا سعيد جدًا بالتعاقد مع باريديس لأني أعتقد أنه سيكون لاعبًا مهمًا جدًا لنا. لديه رؤية جيدة للملعب ويستطيع التحكم بنسق المباريات، ولديه القدرة على إيجاد زوايا تمرير جيدة حين تكون الكرة بحوزته وتلك نقطة قوته".

أضاف "هل أنا راضٍ تمامًا عن سوق الانتقالات؟ لا، وهذا واضح، لكن علينا تقبل الأمر والاهم أن نركز على الشيء المتاح. كل اللاعبين في الفريق يحظون بثقتي ونحن نعمل معًا".