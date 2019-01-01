توخيل بعد ثنائية ريمس: هزيمة منطقية لباريس!

المدرب الألماني يشعر بخيبة أمل مريرة بعد السقوط المفاجيء أمام ريمس

ألقى المدرب الألماني توماس توخيل اللوم على لاعبي باريس سان جيرمان، بعد الهزيمة المفاجئة أمام ريمس بهدفين نظيفين في قلب "حيقة الأمراء" لحساب الجولة السابعة للدوري الفرنسي.

وقال مدرب بوروسيا دورتموند السابق في حديثه مع كانال بلس "لقد خسرنا منطقيًا لأن ريمس كان يؤدي بالشكل الأمثل بالنسبة له والعكس بالنسبة لنا. وبالطبع أشعر بخيبة أمل من أدائنا".

وأضاف "كان الأمر يبدو وكأنه جيدًا، لكن مع الوقت فقدنا جودتنا وتراجعنا عقليًا، رغم أننا كنا قادرون على القيام بعمل أفضل".

في السياق ذاته سُئل عما إذا كانت المداورة التي يقوم بها قد تسببت في الهزيمة، فأجاب "لست نادمًا على شيء لأنني المسؤول عن إدارة الفريق، ونحن نفتقر لكثير من اللاعبين ومن الصعب علينا الاعتماد على عدد قليل جدًا من اللاعبين".

وختم "من السهل في النهاية تحليل الأمور، لكن دائمًا عليك اتخاذ القرارات، والآن هذه هي العواقب، ولو أنني لا أعتقد أننا خسرنا بسبب المداورة، السبب يرجع في الأسباب للطريقة التي لعبنا بها".

📆أمس.. زيدان في المؤتمر الصحفي قبل المباراة

" بيل لاعب مهم، إنه يُريد أن يفعل الكثير"🗨️



📆اليوم، زيدان يستبعد بيل من مواجهة أوساسونا بقرار فني 🥺 pic.twitter.com/Mc68ZfkqRY — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 25, 2019

ورغم الهزيمة، إلا أن باريس سان جيرمان احتفظ بالصدارة حتى إشعار آخر برصيد 15 نقطة، لكن بفارق الأهداف فقط عن آنجيه.