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دوري أبطال أوروبا

توخيل بعد التأهل والصدارة: لقد أسسنا فريقاً

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Getty Images
المدرب الألماني سعيد بتأهل وأداء فريقه في مجموعة صعبة..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان سعادته عقب الفوز على النجم الأحمر الصربي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد وضمان صدارة المجموعة.

 

وقال توخيل عقب المباراة:"نفس اللاعبين الذين لعبوا أمام ليفربول شاركوا اليوم. لقد أسسنا فريقاً. من الصعب الفوز هنا وفي كل الملاعب التي لعبنا بها".

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وأضاف:"لقد بدأنا المباراة بشكل جيد، بينما لعب الخصم مع الكثير من المخاطرة. ارتكبنا بعض الأخطاء السهلة، ولكني أحب رد فعلنا عقب الهدف الذي تلقيناه، لقد لعبنا بالكثير من المخاطرة أيضاً ونسينا إغلاق المساحات في بعض المرات".

وأوضح:"الآن نحن في دور الـ16. أهنئ جميع اللاعبين والجهاز الفني، لقد كانت مجموعة صعبة بها الكثير من الجودة، حيث كان الأمر صعباً بعد مباراتنا الأولى أمام ليفربول (خسر باريس 3-2)".

وكان باريس قد تأهل متصدراً للمجموعة بـ11 نقطة، يليه ليفربول بـ9 نقاط، الذي تأهل بفارق الأهداف عن نابولي.

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