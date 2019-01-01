توخيل: من المؤلم إصابة نيمار وكافاني

مدرب باريس سان جيرمان يشعر بالقلق بعد إصابة مهاجمه كافاني

فيسبوك تويتر محمد عماد

أبدى توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان قلقه بعد إصابة المهاجم الأوروجواياني إدينسون كافاني، في المباراة التي فاز فيها الفريق الباريسي على بوردو بهدفٍ مقابل لا شيء في الدوري الفرنسي.

إصابة كافاني تأتي قبل أيام قليلة من مواجهة مانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ 16، لينضم إلى النجم البرازيلي نيمار ويزيد من متاعب الفريق قبل التحدي الأوروبي الكبير.

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وعن هذا الأمر قال توخيل: "لا أملك أخبارًا جيدة عن كافاني، لقد تعرض لإصابة عضلية وعلينا أن ننتظر ما سيحدث، لم أتحدث معه أو مع الطبيب حتى الآن، الإصابة تقلقنا ونخشى أن تكون جدية، ولا نعلم إذا كان سيتواجد يوم الثلاثاء معنا أم لا".

كما أضاف المدرب الألماني: "الأمور ليست جيدة، لقد خسرنا نيمار وهذا أمر صعب، نمتلك لاعبين جيدين وسنستعد جيدًا لمانشستر يونايتد، ولكننا لا نملك نيمار أو كافاني آخر".

يذكر أن باريس سان جيرمان لم يسبق له التتويج بدوري أبطال أوروبا.