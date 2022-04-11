توخيل: الخمسة تغييرات منحت ريال مدريد الأفضلية في الذهاب!

من جديد، أكد الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي على صعوبة المهمة في العودة أمام ريال مدريد الإسباني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي يحل ضيفًا على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد مساء الثلاثاء، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن خسر ذهابًا على ملعب "ستامفورد بريدج" بنتيجة 3-1.

توخيل بعد مباراة الذهاب مباشرة أكد على أن فرص فريقه ضئيلة للغاية في العودة ضد ريال مدريد بعد الخسارة، وهو ما عاد للتأكيد عليه مرة أخرى قبل مباراة الإياب.

ماذا قال توخيل؟

توخيل أجرى المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الإياب أمام ريال مدريد، وتحدث فيه أولًا عن فرص تشيلسي في العودة وقلب النتيجة.

وقال الألماني: "ما هي الفرص؟ حسنًا لا نملك الفرصة الأكبر بالنظر إلى نتيجة المباراة الأولى والبطولة والمنافس والملعب الذي سنخوض فيه المباراة".

وأضاف: "سنحاول تقديم أقصى ما لدينا، لكن من المستبعد جدًا أن نحقق ذلك، الأمر ليس محتملًا، لكنه يستحق المحاولة، وأعنى بذلك أننا سنلعب إلى أقصى حد ممكن".

وتابع: "إنها ليلة كبيرة ومباراة كبيرة، وسنحاول أن نكون نظهر بصورة أفضل من المباراة الأولى".

هل سلم توخيل بالخسارة؟

تشيلسي يدافع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا، وعما إذا كان البطل قد سلم بنهاية دوره في البطولة هذا الموسم قال توخيل: "يجب ألا نقبل أن الأمر انتهى، علينا تقديم كل شيء على أرض الملعب، وأن نعمل بجدية أكبر ونلعب بشكل أفضل".

وأكمل: "نعلم أنه يمكننا تحمل المزيد من المخاطر وأن نظهر وجهنا الحقيقي، والارتقاء إلى أقصى إمكانياتنا، هذا ما يجب أن نفعله أولًا".

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من يغيب عن تشيلسي؟

وتطرق توخيل للحديث عن اللاعبين الغائبين عن مواجهة الإياب ضد ريال مدريد، حيث كشف المدرب الألماني أن البلجيكي روميلو لوكاكو لن ينضم إلى القائمة.

وقال: "يتواصل غياب كالوم هودسون أودوي وبن تشيلويل بالطبع، ولن يسافر لوكاكو معنا بسبب آلام في وتر العرقوب".

وتابع: "بينما أثبيليكويتا سيكون معنا بعد أن أصبح سليمًا، أما روس باركلي مريض ولن يسافر".

ماذا قال توخيل عن أداء لاعبي ريال مدريد البدني؟

وتحدث توخيل بعد ذلك عن وجود أكثر من لاعب تخطى الثلاثين من العمر في ريال مدريد، وأن فريقه رغم ذلك لم يتمكن من جعلهم يعانون بدنيًا.

وقال الألماني: "في البداية، أردنا أن نجعل مباراة الذهاب جسدية أكثر، لكن لم نعمل بجد بما فيه الكفاية، لم نعمل بشكل مكثف في المباراة الأولى".

وتابع: "ثانيًا، واجهنا ضررًا كبيرًا من ناحية اللياقة البدنية، لأن ريال مدريد يلعب منذ بداية الموسم مع خمسة تغييرات، ونحن نلعب في الدوري الأكثر تطلبًا".

وأردف: "ليس من السهل دائمًا لعب مباراة بدنية، نحن فريق يحتاج إلى القوة البدنية والحدة والشراسة لنكون فريقًا مميزًا، لم نتمكن من تنفيذ ذلك بالشكل الكافي في المباراة الماضية، كان هذا أيضًا بسبب جودتهم وقدرتهم على إبطاء المباراة والتحكم فيها عن طريق الاستحواذ على الكرة".

واختتم توخيل: "كافحنا الأسبوع الماضي لتنفيذ ذلك، وعانينا من الضغط المضاد وإيجاد الشدة والركض، هل نستطيع أن نفعلها الآن؟ دعونا نرى، المباراة مختلفة تمامًا ولكننا سنحتاج إلى إيجاد طريقة للعب مباراة جسدية أكثر وهذا جزء من الحل".

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