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كأس الدوري الفرنسي

توخيل: الثقة الزائدة وركلات الجزاء السبب في خسارة باريس

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AFP
باريس سان جيرمان خارج كأس الرابطة

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدث توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، عن الأسباب التي كانت وراء الخسارة المفاجأة التي تلقاها الفريق على يد جانجان بكأس الرابطة.

وخسر بي إس جي بهدفين مقابل هدف مساء الأربعاء، في لقاء شهد احتساب ثلاث ركلات جزاء على بطل الدوري الفرنسي.

وقال توخيل مع "كانال بلوس": "لا أعرف إذا كانت الهزيمة مستحقة، صنعنا فرص عدة، ولكن لعبنا كذلك بثقة زائدة، من الغريب الخسارة بثلاث ركلات ترجيح".

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وأضاف: "ضربة الجزاء الثانية مشكوك بأمرها، التحام عادي برأيي، دخلوا منطقة الجزاء ثلاث مرات وفازوا بثلاث ركلات ترجيح".

وأكمل الألماني: "لم نظهر الجوع المناسب وخسرنا فرصة التتويج ببطولة، ولكن نتعلم من الأمر، يجب أن نلعب باستمرارية أكثر".

يُذكر أن خسارة باريس هي الأولى بعد 44 مباراة في بطولات الكأس منذ 2014، ووقتها تُوج جانجان بالبطولة.

 

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