توخيل: احتاج للنوم قبل وضع تشكيل ريال مدريد وما فعله نيمار أمراً عادياً

باريس سان جيرمان سيلعب مع ريال مدريد يوم الثلاثاء في دوري أبطال اوروبا

أبدى توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان رضاه عن فوز فريقه على ليل مساء اليوم في الدوري الفرنسي، مع تحفظات لديه قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وحقق باريس فوزاً سهلاً بهدفين دون رد على حساب ليل في افتتاح الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الفرنسي.

وقال توخيل في تصريحات عقبت اللقاء: "لم نسيطر على الأمور كما ينبغي وأهدرنا العديد من الفرص، ولكن أن لم أتوقع الكثير اليوم فنحن نحترم ليل بشكل كبير".

وواصل: "العودة من فترة التوقف الدولي، تكون صعبة لذلك أنا راض عن نتيجة اليوم، يجب ان نواصل العمر ونستمر في التحسن".

وعند سؤاله عن اللاعبين الذين سيعتمد عليهم لمواجهة ريال مدريد قال: "سيكون من الصعب تحديد ذلك حالياً خاصة في الجانب الهجومي، أنا بحاجة إلى النوم قليلاً بعدها سأتخذ قراري ولكن من الصعب وجود نيمار ومبابي ودي ماريا وإيكاردي معاً في الملعب".

مباراة الليلة شهدت عودة نيمار من الإصابة والمشاركة مع فريقه منذ بداية المباراة، ولكنه خرج في الدقيقة 65 ليشارك مبابي بدلاً منه، وغادر اللاعب البرازيلي الملعب مباشرة إلى غرفة خلع الملابس.

توخيل علق على واقعة نيمار وقال: "إن ما حدث أمراً عادياً، العديد من اللاعبين يدخلون مباشرة إلى غرفة خلع الملابس، أنا لم ألحظ ذلك لأنني كنت أركز على المباراة، سنتحدث حول هذا الأمر داخلياً".

واستطرد: "أنا لست قلقاً من مستوى نيمار السيء، إنه عائد للإصابة بعد غياب ستة أسابيع".