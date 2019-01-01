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دوري أبطال أوروبا

توخيل عن إصابة كافاني: لا أسمع سوى الأخبار السيئة

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تعرف على أحدث تصريحات توخيل بشأن إصابة كافاني وموقفه من مباراة مانشستر يونايتد
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

عبّر توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، عن قلقه من إمكانية غياب إيدنسون كافاني، مهاجم الفريق، عن مباراة مانشستر يونايتد بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

كافاني تعرض لإصابة أمام بوردو في الدوري الفرنسي ليقترب من قائمة الغائبين عن مواجهة مانشستر يونايتد بعد نيمار وتوماس مونييه.

وقال توخيل في تصريحات لقناة "تيليفوت" الفرنسية: "لم نتوصل لقرار نهائي بشأن موقف كافاني من مباراة مانشستر يونايتد".

وأوضح: "لا أتوقع أخبار سارة، أعتقد أن فرصة تواجده في مباراة التشامبيونزليج ضعيفة للغاية".

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باريس سان جيرمان يفتتح ثمن النهائي بمواجهة مانشستر يونايتد للمرة الأولى في مباراة رسمية بتاريخ دوري أبطال أوروبا.

توخيل: من المؤلم إصابة نيمار وكافاني

وفشل الفريق الفرنسي في التأهل لربع النهائي خلال آخر موسمين بعد أن ودّع أمام برشلونة وريال مدريد.

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