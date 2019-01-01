توخيل: أُفضِل الخسارة الآن على أن أخسر في فبراير أو مارس

توخيل يتحدث قبل مباراة بريست..

يرى توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، أن خسارة فريقه في هذه الفترة أفضل من تلقي الهزائم في فترة فبراير ومارس، مؤكدًا أنه في هذه الأثناء لا يوجد شيء حاسم ويمكن تدارك الموقف.

تأتي هذه التصريحات على خلفية الهزيمة التي مُنيّ بها البي آس جي محليًا من متذيل الترتيب ديجون، بهدفين لهدف، الأسبوع الماضي في الدوري الفرنسي، وقبل أن تخوض كتيبة توخيل مباراة بريست في الجولة الثالثة عشر من الليج آ مساء السبت.

المدرب الألماني تحدث للصحافة وقال "لدي انطباع بوحدة الفريق الآن، ولدي ثقة كبيرة فينا في المباريات الكبيرة تحت الضغط.".

"لقد خسرنا مباراتين أمام ريمس وديجون، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لنا، لكن هكذا هو الواقع. أنا أكره الخسارة، ولكنني أفضل أن أخسر الآن على أن أخسر في فبراير أو مارس."

كما أضاف مدرب دورتموند الأسبق "لدي نفس رأي ليوناردو، نحن أفضل فريق في الدوري الفرنسي، ونحتل المركز الأول في مجموعتنا بدوري أبطال أوروبا وقد تأهلنا بالفعل، هذا هو الوقت المناسب للتطور والاستمرارية.".

وعن مباراته المحلية المقبلة أمام بريست "تنتظرنا مباراة صعبة أمام فريق لم يخسر على أرضه بعد، أجواء المباراة ستكون كمباريات الكأس، سنلعب بكل قوة، نريد أن نظهر جودتنا من أجل الفوز.".

"نحن المرشحون، ولكننا نُعاني الإجهاد لأننا لعبنا الكثير من المباريات، لن يكون الأمر سهلًا في كل الأحوال، من الواجب علينا أن نكون مستعدين عمومًا."

وسيفتقد باريس لخدمات كل من أندير هيريرا ونيمار وتوماس مونييه وتيو كيرير، مع احتمالية غياب ماورو إيكاردي أيضًا بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة كلوب بروج بدوري الأبطال، وذلك حسبما أعلن توخيل في تصريحاته.

كما تطرق المدرب للحديث حول نجمه إدينسون كافاني، والذي لا يعيش أفضل فتراته حاليًا مع الفريق العاصمي، فقال "إنه محبط، وهذا واضح، فهو معتاد على لعب الكثير من المباريات والبداية بصورة أساسية دومًا.".

"الوضع الحالي يُحدث فرقًا كبيرًا للمهاجمين مثله، فهو اعتاد على الوجود دائمًا في الميدان، بالتالي لديه فارق كبير في الثقة. إنه يتدرب بصورة جيدة الآن ويعطي كل شيء لديه ولا يستسلم ويظهر أنه محترف للغاية."

إيكاردي كان قد برهن على تألقه بهدفين في شباك مارسيليا خلال فوز البي آس جي برباعية نظيفة، ليكون هو الخيار الأول ويستمر بصفته أساسيًا لدى توخيل، لكن المدرب أكد أنه ليس أفضل من كافاني، وأن الظروف من جعلته أساسيًا.

"سوف يلعب غدًا، عليه أن يستعيد الإيقاع. لا يمكنني أن أجعل كل اللاعبين سعداء، لكن هذا هو الوضع داخل النادي، عليه أن يتقبل ذلك ويقوم بكل ما لديه في حالة ذهنية جيدة."

واختتم توخيل حديثه عن الدولي الأوروجويائي "لم يكن الوقت المناسب لتغير إيكاردي، ولكنني قمت بذلك، هذا لا يعني أن إيكاردي هو الأفضل للفريق، ولكنه كان جيدًا عندما كان كافاني مصابًا.".

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان سيدخل مباراة بريست وهو على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة وبفارق 7 نقاط عن أقرب الملاحقين أنجييه.