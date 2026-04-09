انتقد رينيه فان دير جيب وفالنتين دريسن، مساء الخميس، خلال حلقة برنامج «Vandaag Inside»، الملابس التي ارتداها آرني سلوت عقب مباراة دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وليفربول. ووفقًا لفان دير جيب، بدا سلوت وكأنه مدرب سباحة.

"رأيته يرتدي ذلك القميص القصير بعد المباراة"، هكذا بدأ دريسن حديثه. "هذا ليس جيدًا. إنه مدرب ليفربول!"

"كان يقف هناك كمدرب سباحة!" يتدخل فان دير جيب، الضيف الدائم في البرنامج، بعد ذلك. "في مباراته الأولى مع فينورد، خارج أرضه ضد ويليم II، كان يرتدي قميصاً أيضاً"، يواصل رئيس قسم كرة القدم.

"في المؤتمر الصحفي التالي، كنت هناك وقلت بناءً على نصيحة زوجتي أن هذا غير مقبول. لا يمكن لمدرب فينورد أن يقف على خط التماس مرتدياً قميصاً من متجر زيمان."

"لذلك لم يرتدي قميصاً بعد ذلك أبداً. والآن يرتدي ذلك القميص مرة أخرى. لقد فقد صوابه تماماً. لا يمكن لمدرب ليفربول أن يقف مرتدياً قميصاً من متجر زيمان"، يختتم.