توجيه الاتهام لساري بسبب أحداث مباراة تشيلسي وبيرنلي

ساري مهدد بالعقوبات

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن الاتحاد الإنجليزي توجيه الاتهام بحق ماوريتسيو ساري، مدرب تشيلسي، بعد الوقائع التي شهدتها الدقائق الأخيرة لمباراة الفريق اللندني وضيفه برنلي.

ساري كان قد تم طرده من قبل حكم لقاء الإثنين الماضي بعد اشتباكه مع أعضاء من الجهاز الفني لبيرنلي، الأمر الذي فسره المدرب الإيطالي بسبب توجيه إهانات تتعلق بكونه إيطالياً.

تقارير - بوجبا يخبر لاعبي مانشستر بنيته الرحيل

صلاح و أليكس مورجان بطلة العالم 🏆 وصاحبة الميدالية الذهبية الأولمبية 🥇 مع المنتخب الأمريكي لكرة القدم 🇺🇸 pic.twitter.com/HwRnaNmThW — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 24, 2019

الدوري الإنجليزي| إريكسن ينقذ توتنهام بهدف قاتل

وأعلن الاتحاد الإنجليزي في بيانه أن ساري تم توجيه تهمة سوء السلوك له بعد الأحداث التي وقعت في الدقيقة 94 من مباراة تشيلسي وبيرنلي.

وأضاف البيان أن ساري يملك حتى السادسة من مساء الجمعة المقبل للرد والتعليق على الاتهامات، وبعدها سيتم تحديد العقوبة التي قد يتعرض لها.

وكانت المباراة بين الفريقين قد انتهت على نتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل جانب، ليفرط تشيلسي في فرصة تعزيز موقعه ضمن رباعي المقدمة وضمان مركز مؤهل لدوري الأبطال.