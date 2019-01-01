توتي يفكر في الاستقالة من إدارة روما عقب أزمة دي روسي

فرانشيسكو توتي نجم فريق روما المعتزل يفكر في الاستقالة من إدارة النادي العاصمي بعد أزمة القائد دانيلي دي روسي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن فرانشيسكو توتي أسطورة فريق روما المعتزل يفكر بشكل جدي في الاستقالة من إدارة النادي العاصمي في الفترة الجارية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" والتي أكدت أن تفكير توتي جاء بسبب الأزمة الأخيرة لقائد الفريق دانيلي دي روسي.

وكانت إدارة روما قد طلبت من دي روسي الرحيل، حيث أكدوا له أن الموسم الجاري هو الأخير له بقميص الفريق، على الرغم من طلب اللاعب نفسه البقاء.

ملك روما وقائد @ASRomaArabic السابق يشيد بالملك المصري 👑🇪🇬 pic.twitter.com/GvGmGPqwWw — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 16, 2019

وكشفت تقارير صحفية أن توتي سيعلن عن قراره بشكل رسمي عقب المباراة الأخيرة لفريق روما في الدوري أمام فريق بارما.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن دي روسي طلب من عضو الإدارة الذي أبلغه قرار رحيله أن يبقى مع الفريق وأن يخفضوا أجره، إلا أنه رفض، قبل أن يعود رئيس النادي جيمس بالوتا ويبلغه موافقته على عرضه الأخير إلا أن دي روسي نفسه رفض هذه المرة معتبرًا ما حدث إهانة له.

جدير بالذكر أن الأيام الماضية كانت قد شهدت تظاهرات كبيرة من جماهير فريق روما ضد الإدارة عقب تلك الواقعة، معترضين فيها على طريقة التعامل مع نجوم الفريق.