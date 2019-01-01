توتي يجتمع مع رئيس روما التنفيذي على خلفية الأزمة

لا جديد معلن حتى الآن..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشفت تقارير صحفية عن عقد اجتماع بين فرانشسكو توتي أسطورة روما وبين جيدو فيينجا الرئيس التنفيذي لنادي العاصمة الإيطالية.

وذكرت صحيفة لا ريبوبليكا أن الثنائي قد اجتمعا في وقت صعب يرفض به توتي البقاء في إدارة النادي بسياستها الحالية.

وكانت التقارير الصحفية قد تحدثت مؤخراً عن ر فض توتي لمنصب إداري عُرض عليه أمس، وسط خلافات جوهرية حيال التعامل مع أزمة دانيلي دي روسي، وحيال تهميش توتي أيضاً.

In questo momento vengono dette e scritte tante parole, cercando di ipotizzare i miei pensieri e le mie scelte. A breve il mio punto di vista nella giusta sede… — Francesco Totti (@Totti) June 13, 2019

تلك الأحاديث هي الأكثر رواجاً في العاصمة الإيطالية، حيث يُقال أن توتي غير سعيد بسبب نقص مشاركته في صناعة القرار بملعب أولمبيكو.

على الرغم من ذلك لا يوجد شيء مؤكد عما خرج إليه هذا الاجتماع، وسط تكتم توتي الذي وعد " بالحديث قريباً في المكان المناسب ".