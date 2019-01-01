توتي مُشيدًا بصفقة مخيتاريان: خطوة جيدة وسيحظى بثقة الجماهير

وينتظر الكثير من كتيبة روبرتو مانشيني

كشف أسطورة روما فرانشيسكو توتي عن رأيه، في صفقة استعارة لاعب الوسط الآرميني هنريخ مخيتاريان من آرسنال في آخر ساعات الميركاتو الصيفي.

وقال ملك روما السابق لشبكة "سكاي سبورتس" الناطقة بالإيطالية "أعتقد أن مخيتاريان سيُعطي الفريق الجودة المطلوبة، لذلك بالنسبة لي. أرى أن استعارته خطوة جيدة".

وفيما يخص ابتعاد الوافد الجديد عن المشاركة بصفة مستمرة في آخر موسمين، قال "صحيح لم يلعب بانتظام مع آرسنال في آخر عامين، لكني آمل أن يشعر أنه في بيته مع روما".

وتابع فاصل المديح "من المؤكد أنه سيحظى بتقدير المشجعين لأنه يملك موهبة رائعة وسيلعب بحماس لإثبات نفسه".

من جهة أخرى، سُئل عن رأيه في لورنزو بيليجريني بعد هدفه الأول مع إيطاليا ضد أرمينيا والمتوقع مشاركته في سهرة الغد ضد فنلندا، قال "لست مندهشًا من تحسنه، وذلك لأنني كنت أعرف أنه لاعب لا يُصدق، والأمر يبقى متروكًا له للاستمرار في هذا المستوى".

ها هو يظهر ويسجّل 🚀🌟 pic.twitter.com/UhtBrbHv3j — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 7, 2019

وفي الختام أشاد بالمدرب روبرتو مانشيني، قائلاً "بصرف النظر عن موهبة بيليجريني، فإن مانشيتي أثبت أنه مدرب رائع ولديه مجموعة جيدة للاختيار بينها، ومع هذا الكم من الشباب الموهوبين، أعتقد أن إيطاليا سيكون لها شأن في يورو 2020".