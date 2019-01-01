النتائج المباشرة
الانتقالات

توتي: لا يمكن إنكار شائعات ارتباط كونتي بروما

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
فرانشيسكو توتي يتحدث عن مفاوضات روما مع كونتي ومستقبل رانييري وزانيولو

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال أسطورة نادي روما فرانشيسكو توتي إنه لا يمكن إنكار الأخبار التي تربط إدارة النادي بمفاوضات مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

اختيارات المحررين

وكانت عدة مصادر صحفية إيطالية على رأسها لاجازيتا ديلو سبورت وكالتشيو ميركاتو قد قالت مؤخرًا إن كونتي قد اقترب من تولي قيادة روما بداية من الموسم المقبل.

وبخصوص ذلك، رأى توتي أن الأمور فيها بعض المبالغة على الرغم من أن هلا يمكن إنكارها أو نفيها بشكل نهائي، ولكن ليس بهذه الدرجة التي تتحدث عنها الصحافة.

وقال توتي: "في الوقت الحالي نحن نمتلك كلاوديو رانييري كمدرب، وهو اسم كبير في عالم التدريب ويقدم عملًا رائعًا في الوقت القصير الذي قضاه"

وأضاف: "أنطونيو كونتي رجل له سمعة كبيرة في إيطاليا وخارجها، وأعتقد أنه يريد العودة إلى إيطاليا مرة أخرى بعد تجربته الأخيرة مع تشيلسي"

وتابع: "عقد زانيولو في طريقه للتجديد، هو سعيد في روما ولا يفكر في الرحيل عن الفريق خلال الوقت الحالي، يريد فقط أن يستمر هنا"

لوسيان فافر: ركلة جزاء شالكة كانت فضيحة والحكم لم يكن في يومه

يذكر أن كونتي حاليًا لا يدرب أي نادٍ بعدما تمت إقالته من تدريب تشيلسي الإنجليزي بنهاية الموسم الماضي، وهو حاليًا هدف للعديد من الأندية الإيطالية على رأسها ميلان وإنتر وروما ويوفنتوس.

إغلاق