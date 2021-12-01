توتي عن رفضه ريال مدريد: روما هو دوري الأبطال بالنسبة لي

في الوقت الذي كان فلورنتينو بيريز يغري أغلب نجوم العالم للانضمام إلى الملكي، كان هناك لاعبًا واحدًا رفض سحر أموال الجلاكتيكوس وهو ملك روما، فرنشيسكو توتي.

في 2001، كاد توتي، أسطورة روما، أن يكون واحدًا من جلاكتيكوس ريال مدريد، وكان وقتها شابًا بعمر 25 عامًا ولديه فرصة أكبر للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكن الإيطالي رفض، وذلك بسبب انتمائه الشديد تجاه الذئاب.

ماذا قال توتي؟

وقال توتي لـ صحيفة "سبورت" الإسبانية: ""صحيح أنه في مرحلة ما من مسيرتي كنت قريبًا جدًا من التوقيع لريال مدريد، لكن كما قلت من قبل، كان اختيار قلبي فوق أي شيء آخر".

وأضاف: "كان ريال مدريد سيفعل أي شيء للتوقيع معي، وعندما كنت طفلاً في روما، كنت من مشجعي ريال مدريد،. كان الفريق القادم من خارج إيطاليا هو أكثر ما أثار حماستي".

وعن احتمالية انتقاله لبرشلونة؟

تطرق توتي للحديث عن إمكانية لعبه في برشلونة في أي لحظة من مسيرته: "بصراحة، لم أتحدث أبدًا مع برشلونة".

وتابع: "أشعر بسوء بعض الشيء لأنه فريق أحب مشاهدته وكان سيكون من الرائع اللعب هناك".

جدير بالذكر أن توتي اعتزل كرة القدم في 2017 بعد 25 سنة مع روما، فاز خلالهم مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي مرة واحد ولقبين كأس إيطاليا.

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