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توتي: سأعطي إجابتي في الوقت المناسب

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(C)Getty images
توتي يرفض التعليق على تقارير رفضه لمنصب في النادي..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

رفض فرانشسيكو توتي الحديث عن التقارير التي تناولت خلافه مع إدارة روما وقراره بالرحيل في الوقت الحالي.

وكتب توتي عبر تويتر:"في هذه اللحظة الكثير من الكلمات تقال وتكتب، تحاول خلق نظريات عن أفكاري وخياراتي".

وأضاف:"قريباً ستسمعون وجهة نظري في المكان المناسب".

وكان كالتشيو ميركاتو قد زعم أن نجم روما السابق البالغ من العمر 42 عاماً يشعر بالإحباط تجاه طريقة إدارة النادي في الوقت الحالي.

اختيارات المحررين

يذكر أن توتي لم يشارك في الاجتماع الإداري الأخير مع الرئيس جيمس بالوتا والمدير فرانكو بالديني والرئيس التنفيذي جيدو فيينجا والمدرب الجديد باولو فونيسكا.

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