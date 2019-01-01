حتى بعد الاعتزال - توتي يتصدر المبيعات في إيطاليا

ملك روما لا يزال نجم الشباك الأول

هيثم محمد فيسبوك تويتر

تصدر فرانشيسكو توتي، قائد روما السابق، قائمة الأكثر مبيعاً في عالم الكتب بإيطاليا بسيرته الذاتية التي طُرحت العام الماضي.

توتي اعتزل قبل عامين وتوجه للعمل الإداري في صفوف روما، ولكن ترك منصبه بحلول نهاية الموسم الماضي بعد خلافات مع الملاك.

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وذكرت وكالة "أنسا" أن كتاب توتي "القائد"، والذي يسرد سيرته الذاتية، تصدر مبيعات الكتب في إيطاليا عن العام الماضي.

وشارك توتي في كتابة الكتيب الصحفي الإيطالي الشهير باولو كوندو، ولاقى استقبالاً كبيراً من الجماهير الإيطالية.

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وابتعد توتي عن الساحة الرياضية في الأسابيع الأخيرة بعد رحيله عن روما، ولم يكشف بعد عن خطوته المقبلة.