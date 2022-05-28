توتي: الأهلي فريق كبير وحالة واحدة لفوز صلاح بالكرة الذهبية!

تحدث كذلك عن مستقبل نجم ليفربول

يؤمن فرانشيسكو توتي أسطورة روما السابق، بأن محمد صلاح نجم ليفربول سيتخذ القرار الأنسب بخصوص مستقبله هذا الصيف.

ويدخل صلاح في العام الأخير من عقده مع الريدز، وسط حالة من عدم الوضوح في الموقف، وسط أنباء عن اهتمام ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبرشلونة بضمه.

وخلال تواجده في العاصمة المصرية القاهرة، لمشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول هناك، تحدث توتي عن رأيه في مستقبل صلاح.

ثقة في قرار صلاح

وقال توتي في تصريحات بمؤتمر صحفي أقامه اليوم السبت:"لدي معرفة بذكاء صلاح الشديد لأنني لعبت بجواره في روما، وأؤمن باتخاذه القرار الأفضل لمصلحته".

وأضاف:"أعتقد أنه لو رحل عن ليفربول هذا الصيف، فإنه سينضم إلى فريق أوروبي كبير نظرًا للجودة التي يتمتع بها وشعبيته في أوروبا".

وتابع:"وأما لو استمر في ليفربول ستكون خطوة رائعة ومهمة أيضًا لاستكمال الإنجازات التي حققها مع النادي الإنجليزي".

وأما عن الفائز بالكرة الذهبية هذا الموسم:"لا أعتقد أن المنافسة ستكون بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي هذا العام كما كان الحال في الماضي، ويمكن استبعاد روبرت ليفاندوفسكي أيضًا".

واستكمل حديثه:"أعتقد أن الكرة الذهبية لهذا العام ستذهب إلى الفائز بدوري أبطال أوروبا، سواء محمد صلاح أو كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد".

وعن نهائي دوري الأبطال:"صلاح صديق حميم لي وأيضًا أليسون، لذلك أتمنى لهما التوفيق وتحقيق نتيجة رائعة".

ماذا عن نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

وبمناسبة تواجده في مصر، تطرق النجم الإيطالي السابق، إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والوداد المغربي، المقرر إقامته في 30 مايو الجاري.

وقال توتي:"أعرف الأهلي جيدًا لأنني حضرت إلى مصر من قبل لمواجهته مع روما، لم أكن أتابع أخبار هذا الفريق أو نهائي دوري أبطال أفريقيا لأن الجميع يتحدث عن النهائي الأوروبي".

وأوضح:"بعد أن علمت بموعد المباراة قررت مشاهدة اللقاء عند عودتي إلى إيطاليا لأن الأهلي فريق كبير، وبعد هذه المواجهة يمكنني أن أقول انطباعي عنها وعن الفريقين".

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