توتنهام يوضح موقف لاعبيه من الإصابات وعودة كين أمام النجم الأحمر

هاري كين يعود بعد غياب في مباراة إيفرتون الماضية بسبب المرض

أوضح نادي توتنهام، موقف لاعبي الفريق من الإصابات، قبل مباراة سبيرز أمام النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد توتنهام لمواجهة النجم الأحمر الصربي، مساء غد الأربعاء في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ونشر النادي عبر موقعه الرسمي، موقف اللاعبين وجاء على رأسهم هاري كين الذي غاب عن مباراة الفريق الأخيرة بسب بمرضه، ولكن النادي أكد جاهزيته لمباراة الغد.

أما بالنسبة لإريك لاميلا الذي يعاني من إصابة عضلية، لن يتواجد في مباراة الغد ومن المحتمل عودته شيفيلد يونايتد يوم السبت في البريميرليج.

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والحارس هوجو لوريس، مستمر في التأهيل من إصابته في الكوع، وسيعود فيرتونخين من إصابته العضلية بعد فترة التوقف الدولي القادمة.

جدير بالذكر أن توتنهام يحتل المركز الثاني في مجموعته من دوري أبطال أوروبا برصيد أربع نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن النجم اللأحمر صاحب المركز الثالث.