توتنهام يوجه الشكر لفورم ويعلن رحيله

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن رحيل حارسه الهولندي ميشيل فورم خلال الصيف الحالي.

صاحب الـ35 عاماً لم يظهر كثيراً خلال فترة تواجده مع توتنهام، ليسمح له سبيرز بالمغادرة بحثاً عن تجربة جديدة.

وقال النادي الإنجليزي في تغريدة على حسابه الرسمي:"نؤكد رحيل فورم عن الفريق بعد نهاية عقده مع النادي".

The Club can confirm the departure of @Vorm_Official following the conclusion of his contract.



We would like to thank Michel and wish him every success in the future. #COYS ⚪️ #THFC