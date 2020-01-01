توتنهام يواصل التذبذب ويتعادل مع ميدلسبرة في كأس الاتحاد الإنجليزي

نتيجة سلبية..

واصل توتنهام تذبذب النتائج، واكتفى بالتعادل الإيجابي مع ميدلسبرة بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت في إطار الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ودخل توتنهام المباراة وهو يفتقد لنجمه الأول هاري كين، والذي أُصيب في الأيام الماضية ويتوقع غيابه لمدة لن تقل على ستة أسابيع.

وعلى الرغم من أن جوزيه مورينيو قد دفع بكامل نجومه في المباراة، إلا أن ميدلسبرة كان ندًا كبيرًا وصعبًا وفرض مباراة صعبة للغاية على كتيبة السبيشال وان.

ميلدسبرة كان الأفضل في أغلب أوقات المباراة واتضح آثار البوكسينج داي على السبيرز، وتُرجمت هذه الأفضلية من خلال الهدف الذي أحرزه أشلي فليتشر لأصحاب الأرض في الدقيقة 50.

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عشر دقائق فقط واستطاع لوكاس مورا أن يُدرك التعادل لتوتنهام، والذي سيّطر بعدها على مجريات المباراة وصنع الخطورة في أكثر من فرصة لكنه لم يتمكن من إدراك الانتصار.

بهذه النتيجة سيضطر الفريقان إلى خوض مباراة إعادة ستُقام على ملعب توتنهام من أجل تحديد المتأهل إلى الدور الرابع من البطولة.

يذكر أن توتنهام قد هُزم على يد ساوثامبتون الأربعاء الماضي في الدوري الإنجليزي، ومن قبلها تعادل مع نوريتش سيتي، ليواصل تذبذب النتائج على الصعيد المحلي في مرحلة عصيبة من عمر الموسم.