توتنهام يُعيد الثلاثي المعروض للبيع أمام ريال مدريد

الأمور لم تسير كما كان مخططًا لها

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن إدارة توتنهام اتفقت مع المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، على إعادة الثلاثي الذي كان مرشحًا للرحيل هذا الموسم، لمعسكر الفريق، الذي يستعد لمواجهة ريال مدريد في بطولة كأس "أودي" الودية، ضمن تحضيرات كلا الناديين للموسم الجديد.

وذكر التقرير، أن أول العائدين لحسابات المدرب الأرجنتيني هو الظهير الأيسر الإنجليزي داني روز، وذلك بعد فشل بيعه لنادٍ جديد، حيث كان يسعى رئيس النادي دانيال ليفي لبيعه، لتعويض جزء من الصفقة القياسية التي أبرمها هذا الشهر، بضم ندومبيلي من ليون مقابل رسوم تخطت حاجز الـ60 مليون جنيه إسترليني.

ولم ينضم الدولي الإنجليزي لجولة الفريق الآسيوية، نظرًا لانشغاله بالبحث عن مكان جديد، لكن بعد تعثر عملية خروجه من أحدث ملعب في العالم، أصبحت عودته للتدريبات الجماعية والظهور في المباريات الودية مجرد مسألة وقت، خاصة بعد انضمامه للقائمة المسافرة إلى بافاريا.

وسيرافقه في القائمة أسماء أخرى كانت على قائمة المغادرين لتمويل صفقات أخرى مستهدفة، مثل الدنماركي كريستيان إريكسن، هو الآخر يستعد للمشاركة في البطولة الودية، ونفس الأمر بالنسبة للمدافع ألدرفيريلد، ما يعني بحسب الصحيفة، أن توتنهام سيشارك في بطولة "أودي" بثلاثة من أصل أربعة من المفترض أنهم كانوا مع أندية أخرى في الوقت الراهن.

مرّت قرابة 🔟 أعوام على هذا التصدي.. لكنه يظل واحدًا من أفضلهم! 🤯🤯pic.twitter.com/zFKPbNcp32 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 29, 2019

واللاعب الوحيد الذي كان مدرجًا على قائمة المغادرين، وتمت الخطة معه بنجاح، هو الظهير الأيمن تيران تريبير بعد انتقاله إلى أتليتكو مدريد مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.