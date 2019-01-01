توتنهام يستفيق ويسحق النجم الأحمر، وبايرن ميونخ يخرج بفوز صعب من اليونان

نتائج هذه المجموعة المثيرة..

سحق توتنهام هوتسبيرز ضيفه النجم الأحمر الصربي، وانتصر عليه بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

توتنهام المتعثر محليًا دخل المباراة بكل قوته، ومنذ الشوط الأول وقد أنهاها، فتقدم هاري كين في الدقيقة التاسعة، ثم عزز زميله هيونج مين سون من تقدم السبيرز بهدفين في الدقيقة 16 والدقيقة 44.

كتيبة ماوريسيو بوتشتينو كانت متسيدة للمباراة بكل تفاصيلها، وفي الشوط الثاني ترجمت هذه السيادة بهدفين آخرين من خلال إيريك لاميلا في الدقيقة 57 ثم عاد هاري كين وسجل مجددًا هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة 72.

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وعلى الجانب الآخر، حقق بايرن ميونخ فوزًا عصيبًا على مضيفه أولمبياكوس اليوناني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس المجموعة.

العملاق البافاري تفاجأ بضغط كبير من الفريق اليوناني الذي تقدم في الدقيقة 23 من خلال المغربي يوسف العربي، قبل أن يرد روبيرت ليفاندوفسكي بالتعادل في الدقيقة 34.

ثم عاد ليفا وأحرز التقدم للضيوف في الدقيقة 62 وأنهى توليسو على حظوظ أولمبياكوس بهدف ثالث في الدقيقة 72.

المباراة التي هدأت بعد الهدف الثالث عادت للاشتعلال مجددًا في الدقيقة 80 بعدما أدرك جييرمي هدف تقليص الفارق، ولكن تألق نوير حرم أولمبياكوس من ريمونتادا جديدة في دوري الأبطال.

النتيجتان يجعلان بايرن ميونخ يتربع على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، في الوقت الذي ارتفع فيه رصيد توتنهام للنقطة رقم 4 في المركز الثاني، يليه النجم الأحمر بثلاث نقاط بينما تزيل أولمبياكوس المجموعة بنقطة وحيدة.