توتنهام يستعد لتقديم عرض من أجل زانيولو

توتنهام يراقب جوهرة روما ونجم إنتر السابق زانيولو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قالت مصادر صحفية إيطالية إن نجم روما الشاب نيكولو زانيولو قد أصبح محل اهتمام نادي توتنهام الإنجليزي في الأيام الماضية.

وكان زانيولو المنتقل الصيف الماضي إلى روما قد ظهر بشكل مميز في ما لُعب من الموسم الحالي، مما جعله مطمعًا للعديد من الأندية الكبرى وعلى رأسها ريال مدريد.

وسجل زانيولو خلال هذا الموسم 7 أهداف وصنع ثلاثة أخرى في 34 مشاركة له ما بين أساسيٍ واحتياطيٍ في الدوري وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ مايو ٢٠١٩

وفي الأيام القليلة الماضية، أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن توتنهام يستعد لتقديم عرض رسمي للنجم الإيطالي الصاعد خلال الأيام القليلة الماضية.

وحسب المصادر فإن توتنهام مستعد لدفع ما يقارب 40 مليون يورو من أجل التعاقد مع النجم الإيطالي الشاب صاحب العشرين عامًا فقط.

صلاح ومبابي ونيمار وهازارد.. من الأقرب لخلافة رونالدو وميسي؟

يذكر أن زانيولو كان قد انضم إلى صفوف روما قادمًا من إنتر ميلان خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة، وذلك كجزء من صفقة انتقال ناينجولان من روما إلى إنتر.