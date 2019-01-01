توتنهام يدرس تدعيم وسطه من ريال مدريد

ترددت أنباء في بعض الصحف الإنجليزية وكذلك الإسبانية، عن اهتمام مدرب توتنهام ماوريسيو بوتشيتينو، بواحد من أبرز المواهب المرشحة للخروج من مشروع الفرنسي زين الدين زيدان الجديد مع ريال مدريد.

وتؤكد أغلب التقارير الواردة من النادي الملكي، أن الإدارة تخطط لعمل مذبحة بالتخلص من الأسماء التي تشبعت بالبطولات في السنوات القليلة الماضية، بجانب بعض الوجوه الشابة، التي لن تجد فرصتها مع زيزو في المرحلة القادمة، ليدشن المدرب مشروعه الجديد، بهدف إعادة هيبة وكبرياء الميرينجي بعد موسمه المنقضي لآمال جماهيره.

ومن المرشحين للخروج من حسابات زيدان في المستقبل القريب، لاعب الوسط داني سيبايوس، الذي اقترن اسمه بشكل مفاجئ بتوتنهام، وذلك بعد ساعات من تقرير "كالتشيو ميركاتو"، عن إمكانية انتقاله إلى نابولي، رفقة ماركوس يورينتي وثيو هيرنانديز.

وتقول الأنباء المتداولة بكثافة في آخر ساعات الاثنين، إن بعض من مسؤولي النادي اللندني عرضوا على صاحب الـ22 عامًا فكرة إحياء مسيرته من جديد تحت قيادة المدرب بوتشيتينو، بعد الهبوط الحاد في مسيرته، منذ انضمامه للريال قبل عامين.

♥️أكثر من مجرد لعبة ⚽️♥️

مشجع لـ @valenciacfArab اعتاد دائمًا على شراء البطاقات الموسمية للفريق وحضور المباريات في نفس المقعد

بعد بلوغه سن الـ50 عامًا، أصُيب المُشجع بالعمى ورغم ذلك لم يتوقف لحظة عن مساندة الخفافيش.🦇

توفي هذا المشجع، ليُقرر نادي فالنسيا عمل تمثال له في مقعده💺 pic.twitter.com/xxryN06kwR — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 3, 2019

ولفت مصدر المعلومة، أن المدرب الأرجنتيني في أمس الحاجة للاعب قادر على الاحتفاظ بالكرة، وقبل أي شيء لديه من الجودة والكفاءة ما يكفي لتقديم الإضافة في الثلث الأخير من الملعب، كشريك مثالي لهاري وينكس على الدائرة، بدلاً من موسى سيسوكو ووينياما، خاصة في المباريات التي يخوضها الفريق أمام الفرق التي تضغط من الأمام كمعركة ليفربول الأخيرة.

وحال صدقت هذه الأنباء، سيتعين على النادي اللندني الدخول في منافسة ليست سهلة مع ممثل الجنوب الإيطالي، للظفر بتوقيع اللاعب الذي كان يُنتظر منه الكثير قبل وصوله للريال، إلا أنه اصطدم بواقع الجلوس على مقاعد البدلاء، وهو ما قد يدفعه للبحث عن مستقبله في مكان آخر، ليستعيد الصورة التي رسمها لنفسه كموهبة صاعدة في سماء الكرة الإسبانية، مع شباب لا روخا تحت 21 عامًا.