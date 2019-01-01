توتنهام يُجبر مانشستر يونايتد على الانسحاب من صفقة ماجواير

هل ينسحب اليونايتد من صفقة ماجواير؟

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن تّحول مفاجئ، في خطة المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد إد وودوارد، لاستهداف قلب دفاع من الطراز العالمي في الميركاتو الصيفي المشتعل.

وعلى مرتين، لم يتمكن زعيم الإنجليز على المستوى المحلي من إقناع مجلس إدارة ليستر سيتي بالتخلي عن المدافع الدولي هاري ماجواير، وذلك لاختلاف الطرفين على السعر النهائي للاعب، وذلك في الوقت الذي يواجه فيه اليونايتد منافسة شرسة من عدو المدينة مانشستر سيتي على المدافع.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الجارديان" اليوم الثلاثاء، فإن المدير التنفيذي للشياطين الحمر، قد يجد نفسه مجبرًا على الانسحاب من صفقة ماجواير، للاتجاه إلى الخيار البديل، والإشارة إلى مدافع توتنهام توبي ألديرفيرليد، لتفادي الوقوع في حرج شديد أمام الإدارة الأمريكية وجماهير النادي.

وقالت الصحيفة، إنه في حال استمرت مفاوضات إد وودوارد مع مسؤولي الثعالب دون جدوى حتى يوم السادس والعشرين من يوليو الجاري، فهذا يعني أن اليونايتد سيضطر لدفع 15 مليون جنيه إسترليني، إضافية على الشرط الجزائي المحدد في عقد مدافع أتليتكو مدريد السابق مع دانيال ليفي.

إذا طُلب منك اختيار لاعب وسط ميدان واحد فقط من هولاء 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

من الذي سيقع عليه اختيارك 🤔 pic.twitter.com/G1v1tebVxC — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 23, 2019

ولفت التقرير إلى الشرط الجزائي في عقد المدافع الدولي البلجيكي مع السبيرس، تُقدر قيمته في الوقت الراهن بنحو 25 مليون جنيه إسترليني، لكن بموجب عقده، فسوف يحق للرئيس ليفي رفع القيمة لنحو 40 مليون من نفس العملة، ما يعني أن الساعات الـ48 القادمة، ستكون مفصلية في مصير قلب الدفاع المطلوب في مشروع أولي جونار سولشاير الجديد.