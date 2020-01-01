توتنهام يتلقى أخبار سارة بشأن إصابة هوجو لوريس

يبدو أن الحارس الفرنسي اقترب من العودة بعد الإصابة

تلقى فريق توتنهام الإنجليزي خبر سار بشأن إصابة حارسه الفرنسي هوجو لوريس، والذي يعاني من إصابة طويلة.

لوريس كان قد أصيب في مرفق يده اليمنى، في أكتوبر الماضي في مباراة برايتون والتي خسرها الفريق، وخضع بعدها إلى عملية جراحية.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن لوريس بدأ إجراء تدريبات خفيفة رفقة الفريق، وهو ما يعد خبر سار للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

وفي حال استمرار برنامج الحارس التأهيلي كما هو مخطط له فأنه سيعود للتدريبات الجماعية في غضون 10 أيام على أقصى تقدير.

ويأمل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في عودة الحارس قبل فبراير المقبل، من أجل التواجد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

توتنهام يسعى لتدعيم خط وسطه بإعارة في الشتاء

ويواجه فريق توتنهام لايبزيج الألماني في ثمن النهائي، بعد أن تواجد الفريق الإنجليزي في المركز الثاني في مجموعته خلف فريق بايرن ميونيخ الألماني.

وبعد إصابة الحارس الفرنسي شارك الأرجنتيني باولو جازانيجا الحارس الثاني بدلاً منه، وقدم أداء جيد خاصة في مباراة ليفربول في الدور الأول من الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف.

لوريس كان قد انضم إلى توتنهام قادمًا من ليون الفرنسي في عام 2012 مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني.