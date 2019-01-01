توتنهام يتصدر سباق التعاقد مع برونو فيرنانديز

أنباء سيئة لمانشستر يونايتد وسيتي

يتصدر نادي توتنهام الإنجليزي، سباق التعاقد مع برونو فيرنانديز صانع ألعاب سبورتنج لشبونة خلال هذا الصيف.

الدولي البرتغالي قدم مستوى مبهر مع لشبونة هذا الموسم، وأصبح من العناصر الأساسية لمنتخب بلاده المتأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية.

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الصراع كان محصوراً بين مانشستر يونايتد وسيتي على فيرنانديز، ولكن يبدو أن توتنهام بدأ يستعد لخطف الصفقة.

صحيفة "ريكورد" البرتغالية أكدت أن فيرنانديز هو البديل المفضل للمدرب ماوريسيو بوتشيتينو، لتعويض الرحيل المتوقع للدنماركي كريستيان إيريكسن.

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ويطمح سبيرز في الحصول على أعلى مقابل مادي ممكن من بيع إيريكسن، من أجل تمويل التعاقد مع فيرنانديز، حيث لن يقل سعره عن 80 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن صاحب الـ24 عاماً، نجح في تسجيل 32 هدف وصناعة 18 مع لشبونة خلال الموسم الماضي.